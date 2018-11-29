شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم دعوات مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسئولو الزمالك، اليوم الخميس، الدعوات الخاصة بحضور الجماهير لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة، على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال".



دعوات الزمالك والاتحاد

وينشر ”الخليج 365”، صورة من الدعوات التى تسلمها نادى الزمالك اليوم، وكان الفريق الأبيض قد فاز فى مباراة الذهاب ببرج العرب، بهدف نظيف على زعيم الثغر، واختتم الفريق استعداداته اليوم للمواجهة على ملعبه ثم دخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الغد.