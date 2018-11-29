شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء ينفرد بصدارة مجموعة بحرى بدورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد فريق الرجاء المطروحي بقمة المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي يتنافس فيها أندية بحري والإسكندرية وذلك بعدما حقق فوزا بهدفين مقابل لاشئ علي فريق مركز شباب تلا في المباراة التى أقيمت باستاد مركز شباب مطروح ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 24 منفردا بصدارة المجموعة وذلك بعدما استطاع فريق الحمام عرقلة المنصورة في المباراة التي أقيمت باستاد المنصورة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



فيما حقق غزل المحلة فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف واحد علي طنطا في المباراة التي اقيمت باستاد الغزل ليرتفع رصيده للنقطة 18 فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة 15 في المركز السابع.



وعلي استاد دمنهور استطاع احمد العجوز المدير الفني للبلدية تحقيق الفوز الأول له مع الفريق وذلك بعدما نجح في الفوز علي دمنهور بهدف مقابل لاشئ ليواصل الأخير نزيف النقاط .

فيما تعادل فاركو بهدف لمثله مع سيدي سالم، بينما واصل الأوليمبي نتائجه الجيدة بالفوز بهدف مقابل لاشئ علي فريق كفر الشيخ ونجح أحمد الكأس المدير الفني لسماد أبوقير لقيادة الفريق لتحقيق الفوز الرابع علي التوالي بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد علي فريق الجزيرة المطروحي ليرتفع رصيد ابوقير للنقطة 20 في المركز الثالث بالمجموعة.