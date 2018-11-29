شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون يتوافدون على الإيجيبشن ليج.. باسم مرسى وعلى غزال أحدث العائدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الدورى المصرى سيكون محط توافد المحترفين هذا الموسم، فمنذ ساعات ودع المصرى على غزال محور ارتكاز منتخب مصر ونادى فانكوفر الكندى، جماهير فريقه، ملمحًا إلى انتهاء مسيرته مع الفريق فى الفترة الحالية.

ونشر غزال تدوينة عبر حسابه على إنستجرام، حيث تقدم خلالها بالشكر إلى إدارة ناديه والجهاز الفنى والجماهير على الفترة الماضية.

وقال غزال، "إنه لمن دواعى سرورى أننى كنت فى صفوف الفريق، شكرًا جزيلًا للجميع فى الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفنى والجماهير على هذه الفترة، أتمنى لكم التوفيق فى المستقبل".

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت بين على غزال والنادى الأهلي المصرى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

على غزال عاد من جديد إلى صفوف منتخب مصر تحت قيادة المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى للفريق، بعدما تواجد من قبل تحت قيادة شوقى غريب.

وعلى نفس الوتيرة، أعلن نادى سموحة تعاقده مع باسم مرسى، مهاجم الزمالك، والذى خرج معارا إلى نادى لاريسا اليونانى مطلع الموسم الجارى، قبل أن يواجه أزمة فى العودة إلى اليونان بعد قدومه إلى مصر فى إجازة ليفسخ تعاقده مع ناديه.

باسم مرسى انتقل للزمالك من الإنتاج الحربى فى صيف 2014، وتألق فى موسم 2014/2015 وكان من أسباب فوز الزمالك بالدورى، وإجمالا لعب باسم 136 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 50 هدفاً.

وشارك باسم مرسى مع لاريسا فى خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أى هدف، ويمتد تعاقد باسم مرسى مع الزمالك حتى صيف 2020.