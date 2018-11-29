شكرا لقرائتكم خبر عن "قادم بقوة".. رسالة جديدة من مؤمن زكريا بعد اقتراب تجديد عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الأيام القليلة المقبلة، انفراجة كبيرة فى علاقة النادى الأهلى مع لاعبه مؤمن زكريأ، حيث أكد سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى أن هناك جلسة مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، عقب لقاء بتروجت، المقرر له يوم السبت القادم، من أجل الوصول لنقطة اتفاق بشأن تجديد عقده.

فى إطار هذا وجه مؤمن زكريا، رسالة قصيرة تؤكد اقتراب تجديد عقده مع الأهلى حيث كتب: "قادم بقوة معاك يا أهلى إن شاء الله".، ونشره صورة تجمعه بمدرب الأحمال فى النادى الأهلى.





يذكر أن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى، أكد أيضا أن النادي متمسك باستمرار مؤمن زكريا، وتجديد تعاقده، ونفس الأمر ينطبق على اللاعب الذي أعرب عن رغبته هو الآخر في الاستمرار بصفوف الفريق، مشيراً أن هناك تقاربًا في وجهات النظر بين اللاعب والنادي.