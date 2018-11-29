شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستبعد حفنى وأحداد ومدبولى من قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ، قائمة لاعبيه لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الجمعة في إياب دور الـ16 للبطولة العربية على ملعب بتروسبورت .
وضمت قائمة الزمالك كلا من:
محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد فى حراسة المرمى ومحمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو فى خط الدفاع وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحى فى وسط الملعب والثنائى عمر السعيد وكاسونجو بالهجوم .
فيما استبعد من قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد محمود حمدي الونش للإصابة وطارق حامد للإيقاف وأيمن حفني وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى و محمود عبد العاطى دونجا وحميد أحداد وعمر صلاح لأسباب فنيه.
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