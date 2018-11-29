شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 10 معلومات عن "كارينيو" المرشح لقيادة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النادي الأهلي يقترب من التعاقد مع الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، لتدريب الفريق خلفاً للفرنسى باتريس كاريترون الذى تمت إقالته عقب خسارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية.

واصل فريق الأهلى عروضه الباهتة وخسر من المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.

دخل الأهلي فى مفاوضات مع المدرب الأوروجوياني، خلال الأيام الماضية قبل أن تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة خلال الساعات الماضية وقد يتم الإعلان عن التعاقد معه في غضون الأيام المقبلة .