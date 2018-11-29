شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى: أوسمة السيسى قلادة على صدورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية الموحدة للأولمبياد الخاص والحائز على الميدالية البرونزية بأول كأس عالم لكرة القدم النسائية الموحدة والذى أقيم بشيكاغو، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الثالثة قلادة على صدور الجميع، لأنه تأكيد وبشكل عملى من الرئيس لأبناء وبنات مصر من ذوى الإعاقة الفكرية على أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ودرس عملى على أنهم يقفون على قدم المساواة من أقرانهم من غير المعاقين، موضحا أن التكريم يحدث لهم وفى نفس اللحظة مع بطلات العالم فى لعبة الاسكواش.

وأضاف عبد الوهاب أنه للمرة الأولى يتم منح وسام رسمى للاعبات من ذوى الإعاقة الفكرية، الأمر الذى يحمل فى طيه الكثير من الرسائل لدول العالم المنتمية لحركة الأولمبياد الخاص والتى وصلت إلى 196 دولة، ستشارك فى الألعاب العالمية التى ستقام بأبوظبى 2019، وتضرب بذلك المثل والقدوة، ويمنح حركة الأولمبياد الخاص قوة دفع لها عالميا، كما حدث عام 2014 عندما افتتح الرئيس السيسى الألعاب الإقليمية التى أقيمت بالقاهرة، ولمس الأولمبياد الخاص الدولى بعدها بشكل عملى زيادة واهتمام على المستوى الرسمى لدول كثيرة بفئة ذوى الإعاقة الفكرية.