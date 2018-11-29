رياضة | عاجل.. حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري عدم صحة ما ردده البعض حول خصم الفيفا 6 نقاط من الزمالك بسبب عدم سداد مستحقات الغاني أجوجو لاعب الفريق السابق.

وكشف المصدر أن الزمالك لم يتلق أي خطاب رسمي بهذا الشأن مشددًا على أن الخطاب الذى تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي "مضروب".

جدير بالذكر فأن الزمالك قد تلقى تهديدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم 24 نقطة من الزمالك بسبب مستحقات متأخرى للاعبين سابقين.