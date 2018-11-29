رياضة | خطة ريال مدريد للانقضاض على إيكاردي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة ريال مدريد للانقضاض على إيكاردي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابتكر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، خطة جديدة للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي في الفترة القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، أن موقف إنتر ميلان في دوري الأبطال سوف يحدد بنسبة كبيرة عملية انتقال إيكاردي إلى الملكي في يناير.

واشار الموقع، إلى أن خروج إنتر ميلان من دوري الأبطال بعد تعقد موقفه بالتساوي مع توتنهام في عدد النقاط، قد يساعد بيريز رئيس النادي على طلب التعاقد مع إيكاردي، والذي قد تفكر وقتها إدارة الإنتر في بيعه بعد توديع دوري الأبطال.