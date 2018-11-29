رياضة | ماتويدي: نضجت في يوفنتوس.. ورونالدو يستحق البالون دور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتويدي: نضجت في يوفنتوس.. ورونالدو يستحق البالون دور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى بليز ماتويدي، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه تحسن بشكل كبير في اليوفي كما تمنى مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماتويدي، في تصريحاته مع شبكة سكاي سبورت: "أعتقد أننا حققنا نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "كان لدينا بعض المباريات الجيدة وكانت لحظة الانهيار الوحيدة ضد مانشستر يونايتد على أرضنا".

وأضاف: "لقد أنجزنا ما كان علينا القيام به ومؤهلين بشكل كبير، ولكننا الآن نريد أن ننتهي أولاً من دور المجموعات".

وأكمل: "بالطبع نحن واثقون في أنفسنا لكن ننتظر اللقاء المقبل ضد يونج بويز، هذا هو أفضل موسم لي، بين بطولات الأندية وكأس العالم الذي كان حلمي، لقد نضجت في تورينو، عندما وصلت أدركت أنه يمكنني فعل المزيد".

وأردف: "لدي الكثير من الأصدقاء في باريس سان جيرمان، لذلك سيكون من الجيد أن نواجههم، ولكن في أقرب وقت ممكن، في ديسمبر لدينا الكثير من المباريات الصعبة".

وسُئل ماتويدي أيضًا عن كريستيانو رونالدو، الذي من المحتمل أن يغيب عن بالون دور لصالح زميله السابق لوكا مودريتش، قائلًا: "رونالدو يستحق بالون دور فلديه جوع لا يصدق وهذا ما يصنع الفرق".