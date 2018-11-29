رياضة | ماميتش يثني على محترفي العين أمام الفجيرة

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أثني زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، على أداء لاعبيه خلال مباراة دبا الفجيرة، بدوري الخليج العربي. وشكر ماميتش، الثنائي ماركوس بيرج وحسين الشحات لاعبا الفريق، على أدائهم ومساهمتهم في فوز الفريق الكبير، حيث ساهم بيرج في إحراز هدفين، ونجح الشحات في إحراز هدفًا. ونجح العين في تحقيق الفوز على دبا الفجيرة، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري الخليج العربي.

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