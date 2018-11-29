رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية والتي ستقام غدا الجمعة على ملعب بتروسبورت .
تضم القائمة كل من:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد
خط الدفاع : محمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو
خط الوسط : فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحى.
خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو.
ويغيب عن الفريق كل من محمود حمدي الونش للإصابة وطارق حامد للإيقاف وأيمن حفني وأحمد ابو الفتوح وأحمد مدبولي و محمود عبد العاطى دونجا وحميد أحداد وعمر صلاح لأسباب فنيه.
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