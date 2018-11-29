رياضة | ريال مدريد يتلقي دفعة قوية قبل لقاء فالنسيا

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عادت كتيبة فريق ريال مدريد الإسباني، للتدريبات الجماعية من جديد بعد الفوز على روما يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أن تدريبات الفريق الأول شهدت عودة الثلاثي فابيخو وأودريوزولا وريغولين قبل مواجهة فالنسيا بالدوري.

واشار الموقع، إلى أن التدريبات شهدت عملية تأهيل الثنائي ناتشو وكاسيميرو بعد تعرضهم للإصابة في الوقت السابق.