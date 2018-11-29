رياضة | خاص| حقيقة استقالة كمونة من غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| حقيقة استقالة كمونة من غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفي نادي غزل المحلة، شائعات استقالة سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة بعد فوزه علي طنطا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب المحلة بالجولة ال11 بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثاني.
وقال مصدر مسئول داخل النادي بأن لا صحة اطلاقا لهذه الاشاعات وأن كمونة مستمرا في قيادة الفريق، ولكنه أنزعج بما نشر في الأونه الأخيرة علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بتغطية أخبار المحلة، والتي تم توجيه النقد له عقب ظهوره محللا لمباراة الأهلي والمقاولون بالدوري العام.
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