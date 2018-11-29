شكرا لقرائتكم خبر عن طارق طه: هدفي في بطل بوروندي سيظل في ذاكرتي.. وتعاهدنا على مصالحة الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق طه ظهير أيسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، سعادته بالمساهمة في قيادة فريقه لتحقيق انتصار على بطل بوروندى في بداية المشوار بدوري أبطال أفريقيا.

وانتصر الدراويش على ماسيجير نيجوزى بهدف مقابل لاشىء سجله طارق طه ليقترب من حصد بطاقة التأهل لدور الـ 32 بالبطولة.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «سعيد للغاية بهذا الهدف الذي سيظل دائما في ذاكرتي ولن أنساه ،الجميع هنا تغمره فرحة بعد الخروج من كبوة التعثرات».

وأتبع ظهير سموحة السابق: «خضنا تلك المباراة بالتعهد على عدم التعرض لأية نتائج سلبية ومصالحة الجماهير التي تتطلع دائما لمساندتنا».

واختتم طه تصريحاته: «لم نحسم تأهلنا بعد، علينا أن نستمر في القتال والإصرار لتحقيق انتصار بالإسماعيلية يضمن العبور للدور المقبل».