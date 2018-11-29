الخطيب يظهر في الأهلي المصري الإثنين المقبل

يظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي في مقر النادي النادي بالجزيرة يوم الأثنين المقبل لحسم العديد من الملفات. وكان رئيس الأهلي قد أجرى جراحة في ألمانيا مؤخرا لإستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام له بالعمود الفقرى. وأدى الخطيب المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي في المانيا عقب الجراحة على أن ينفذ المرحلة الثانية فور عودته لمصر. وتنتظر محمود الخطيب عدة ملفات هامة فور عودته للقاهرة أبرزها إعلان المدرب الجديد والصفقات التي يسعى الأهلي لحسمها بجانب تشكيل قطاع الكرة.

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