شكرا لقرائتكم جروس يجتمع بمسئولي الزمالك بعد مباراة الاتحاد .. أعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎يترقب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع مسؤولي النادي الأسبوع المقبل عقب خوض مباراة الاتحاد السكندري في إياب دور 16 للبطولة العربية لمناقشة ملف الصفقات الجديدة بالميركاتو الشتوي المقبل. وتشهد جلسة جروس مع مسئولي الزمالك حسم احتياجات المدير الفني خلال الموسم الحالى وتحديد أسماء اللاعبين الجدد لضمهم في فترة الانتقالات الشتوية املأ في مواصلة مسيرة الانتصارات وحصد الألقاب. وسبق وطلب جروس بشكل مبدئي من مسئولي الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع ومهاجم اجنبي لاحتياج هذه المراكز للدعم .

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