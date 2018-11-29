شكرا لقرائتكم الأهلي: جلسة مع مؤمن بعد مباراة بتروجت لحسم تجديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى أن هناك جلسة مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، عقب لقاء بتروجت، المقرر له يوم السبت القادم، من أجل الوصول لنقطة اتفاق بشأن تجديد عقده.

وأضاف عبد الحفيظ، أن النادي متمسك باستمرار مؤمن زكريا، وتجديد تعاقده، ونفس الأمر ينطبق على اللاعب الذي أعرب عن رغبته هو الآخر في الاستمرار بصفوف الفريق، مشيراً أن هناك تقاربًا في وجهات النظر بين اللاعب والنادي، وهو ما يوضح أن تجديد عقد «مؤمن» مسألة وقت، وسيتم وضع “الرتوش النهائية” للاتفاق عقب لقاء بتروجت لحسم الأمر بشكل نهائي.