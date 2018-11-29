شكرا لقرائتكم نور الشربيني: أشكر الرئيسي السيسي علي اهتمامه بالرياضيين والاهتمام بإنجازاتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبرت نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش والمصنفة الأولي عالميا عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، قائلة، "مبسوطة جدا وفخورة اني تكرمت من الرئيسي السيسي أحب أشكره كونه يهتم بالرياضة ويهتم بنا".

تابعت، "اهتمام الرئيس بنا أمر مهم خاصة عندما نشعر أن الدولة تتابعنا وتهتم بالانجازات التي نحققها، ومبسوطة جدا بهذا التكريم العظيم".

كما وجهت نور الشربيني الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلة، "أحب أن أوجه الشكر إلي سيادة الوزير علي دعمه لنا ووعدنا بتحقيق كل ما نحتاجه وتوفير كل متطلباتنا، وأتمني أن نستمر في نجاحنا ونزيد عليه والقادم سيكون أفضل بإذن الله".

كان الرئيسي السيسي قد كرم منتخب السيدات الفائز ببطولة العالم للفرق والتي أقيمت في سبتمبر الماضي بعد الفوز علي انجلترا في المباراة النهائية.