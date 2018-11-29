شكرا لقرائتكم منتخب الشاطئية يهزم لبنان 5/3 وديًا استعدادًا لنهائيات إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية، علي منتخب لبنان بنتيجة ٣/٥ في أولي المباريات التجريبية بين الفريقين، حيث سيلتقى الفريقان 3 مرات وديا خلال المعسكر المقام حاليا. أحرز أهداف منتخب مصر مصطفي سمير "هدفان" وعبد الرحمن حسن "هدفان" والحسيني طه. يذكر أن منتخب الشاطئية يستعد لامم افريقيا التى ستقام فى شرم الشيخ فى ديسمبر المقبل.

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