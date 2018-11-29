شكرا لقرائتكم البرنابيو يقترب من استضافة سوبر كلاسيكو ريفر بليت وبوكا جونيورز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن مباراة الأزمة التى تجمع بين ريفر بليت وبوكا جونيورز فى اياب نهائى كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، من المنتظر أن تقام فى ملعب ريال مدريد الإسبانى "سانتياجو برنابيو".

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك اتفاقا قد تم بين نادى ريفر بليت واتحاد أمريكا الجنوبية "كونبيمول"، حيث أبدت جميع الأطراف موافقتها على اللعب فى مدريد، ويتبقى موافقة بوكا جونيورز، والذى يصر على على عدم لعب اللقاء، واعتباره فائزا باللقب.

وكانت مباراة الإياب التى تجمع عملاقى الأرجنتين، قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بعد وقوع أحداث شغب من جماهير ريفر بليت ضد لاعبى بوكا جونيورز لدى وصولهم لملعب اللقاء.

وانتهى لقاء الذهب بين الفريقين الذى أقيم على ملعب "بومبونيرا" قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2-2.