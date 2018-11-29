شكرا لقرائتكم صفقة تبادلية بين ريال مدريد وتشيلسي تقرب هازارد من البرنابيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد ريال مدريد الإسباني للتضحية بأحد نجومه من أجل الظفر بخدمات نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد.

كشفت صحيفة "ديلي ستار"، أن ريال مدريد سيعرض لاعبه جاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي، لإقناع النادي اللندني بالتخلي عن النجم البلجيكي.

وأضاف المصدر نفسه، أن رئيس الريال فلورنتينو بيريز، مستعد أيضا لإدراج ماركو أسينسيو أو إيسكو في الصفقة بدلا من بيل على أمل تخفيض سعر هازارد.

يشار إلى أن هازارد قد أبدى أكثر من مرة، رغبته في الانتقال إلى الميرينجي، غير أن النادي الإنجليزي يحاول إقناعه بالبقاء وإغرائه براتب كبير.