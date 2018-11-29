شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يشارك فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري في إياب دور الـ16 للبطولة العربية غدا الجمعة على ملعب بتروسبورت. ولم يشارك محمد إبراهيم فى تدريبات الزمالك الأخيرة بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية قبل عودته للمشاركة بشكل طبيعى اليوم. فيما أكتفى حازم إمام ظهير أيمن الزمالك بأداء جلسة تأهيل فى الجيم خلال مران الزمالك لشكواه من إجهاد فى العضلة الخلفية. ويعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك قائمة مباراة الاتحاد السكندرى عقب مران اليوم للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس .

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يشارك فى تدريبات الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .