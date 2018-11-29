شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يهزم لبنان وديا 5 /3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية، علي نظيره لبنان بنتيجة 3/5 في أولي المباريات التجريبية بين الفريقين، حيث سيلتقى الفريقان 3 مرات وديا خلال المعسكر المقام حاليا. أحرز أهداف منتخب مصر مصطفي سمير "هدفان" وعبد الرحمن حسن "هدفان" والحسيني طه. يذكر أن منتخب الشاطئية يستعد لبطولة أمم افريقيا التى ستقام فى شرم الشيخ فى ديسمبر المقبل.

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