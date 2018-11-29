شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يطير لألمانيا لإنهاء ملف مدرب الأهلى الجديد مع الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى اليوم، الخميس إلى ألمانيا، لعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادى، تمهيداً للإعلان عن أسم مدرب فريق الكرة الأول الجديد، والذى سيخلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق والذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

ومن المقرر أن يصل مدرب الأهلى الجديد لألمانيا لإنهاء الإتفاق مع الخطيب وعبد الحفيظ، على أن يتولى المسئولية فور انتهاء مواجهة بتروجت ببطولة الدورى العام والمقرر اقامتها السبت المقبل، ويفاضل مسئولو الأهلى بين عدد من المدربين، وان كانت المفاضلة كانت بين 3 أسماء، منهم الثنائي الألماني فيلكس ماجات والأورجوياني كارينيو.