هدف مذهل يصعد بميسي إلى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

لحق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بالبولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ، في صدارة ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وسجل ميسي أمس هدفا رائعا لفريقه في مرمى مضيفه آيندهوفن الهولندي (2-1)، وعزز بذلك موقعه في المركز الثاني في سجل أفضل الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 106 أهداف، لكن الفارق لا يزال كبيرا مع المتصدر، غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صاحب 121 هدفا.