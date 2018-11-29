رياضة | كوكاكولا يحقق فوز مثير على النصر في مباراة درامية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يحقق فوز مثير على النصر في مباراة درامية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا بقيادة مديرة الفني تامر مصطفى فوزا ثمينا ومثيرا على حساب ضيفة فريق النصر بقيادة سيد عيد، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الدرامية التي جمعت الفريقان اليوم الخميس على ملعب اتحاد الشرطة بالجولة الـ 11 من منافسات المجموعة الثانية من دوري الممتاز "ب".

تقدم كوكاكولا بهدف في الشوط الأول عن طريق خالد صلاح بضربة رأس متقنة بالدقيقة 43، وشهد ذلك الشوط إحتساب ركلتي جزاء للنصر في الدقيقة 4 و 9 تصدى لهما ببراعة علاء إبراهيم حارس كوكاكولا من اللاعب أحمد حسين، وحسين الحسيني.

وفي الشوط الثاني أضافة أحمد كمال الهدف الثاني لكوكاكولا من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 90 سجل النصر هدفاً عن طريق اللاعب محمود فهمي.

الفوز رفع رصيد كوكاكولا إلى 21 نقطة بالمركز الثالث بالتساوي مع القناة، وتوقف رصيد النصر عند 13 نقطة بالمركز الثامن.

ادار اللقاء الحكم هشام الفلال، عاونة خالد صدقي، وكريم يونس، وحكم رابع علاء ناصر.