رياضة | عاجل.. تعرف على موعد عودة محمود الخطيب للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على موعد عودة محمود الخطيب للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي في مقر النادي النادي بالجزيرة يوم الأثنين المقبل لحسم العديد من المفات. وكان رئيس الأهلي قد أجرى جراحة في ألمانيا مؤخرا لإستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام له بالعمود الفقرى . وأدى الخطيب المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي في المانيا عقب الجراحة على أن ينفذ المرحلة الثانية فور عودته لمصر. وتنتظر محمود الخطيب عدة ملفات هامة فور عودته للقاهرة أبرزها إعلان المدرب الجديد والصفقات التي يسعى الأهلي لحسمها بجانب تشكيل قطاع الكرة

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