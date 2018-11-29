رياضة | فوز القناة وجمهورية شبين وسيراميكا وتعادل المريخ بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز القناة وجمهورية شبين وسيراميكا وتعادل المريخ بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم الخميس مباريات الأسبوع الحادي عشر من منافسات المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني، حيث حقق القناة فوزا غاليا خارج ملعبة على حساب فريق الشمس بهدف دون رد سجلة اللاعب علي شوقي بالدقيقة 56.

وخسر دمياط على ملعبة من ضيفة فريق جمهورية شبين بهدف للاعب أيمن سعد بالدقيقة 44 للشوط الأول.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء المريخ مع منتخب السويس 1-1 حيث تقدم مهدي صبحي للمريخ في الدقيقة 35 ، وتعادل محمود طلعت للسويس قبل ختام الشوط الأول.

وحقق سيراميكا فوزا متوقعا على فريق أبي صقل 5-0 عن طريق شادي حسين، ومحمد أحمد كمال 3 أهداف، ومحمد سعيد.

وفاز إف سي مصر على فريق الزرقا 2-1 سجلهما علاء عطا مصطفى محمود، حيث شهد اللقاء تقدم الزرقا عن طريق احمد سمير من ركلة جزاء، قبل أن يعود صاحب الملعب للمباراة بهدفين في نفس الشوط.

وحقق كوكاكولا فوزا مثيرا على النصر 2-1 حيث شهد الشوط الأول إحتساب ركلتي جزاء للنصر تصدي لهما ببراعة حارس فريق كوكاكولا علاء إبراهيم، وقبل ختام الشوط الاول تقدم خالد صلاح بهدف رائع لكوكاكولا بضربة رأس، وفي الشوط الثاني أضافة زميلة أحمد كمال الهدف الثاني من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 90 سجل النصر هدفاً عن طريق اللاعب محمود فهمي.

ويقام مساء الليلة لقاء الترسانة مع بورتو ف يختام تلك الجولة.

- ترتيب المجموعة الثانية :

1- سيراميكا 23 نقطة

2- نادي مصر 22 نقطة

3- كوكاكولا 21 نقطة

4- القناه 21 نقطة

5- الترسانه 16 نقطة

6- الشمس 16 نقطة

7- ج شبين 14 نقطة

8- النصر 13 نقطة

9- المريخ 13 نقطة

10- دمياط 12 نقطة

11- منتخب السويس 11 نقطة

12- الزرقا 10 نقاط

13- بورتو 9 نقاط

14- أبي صقل نقطتين