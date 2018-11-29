رياضة | عبد الحفيظ يجتمع مع مؤمن زكريا لتجديد عقده عقب لقاء بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يجتمع مع مؤمن زكريا لتجديد عقده عقب لقاء بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك جلسة مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، عقب لقاء بتروجت، المقرر له يوم السبت القادم، من أجل الوصول لنقطة اتفاق بشأن تجديد عقده.

وأضاف عبد الحفيظ، أن النادي متمسك باستمرار «زكريا»، وتجديد تعاقده، ونفس الأمر ينطبق على اللاعب الذي أعرب عن رغبته هو الآخر في الاستمرار بصفوف الفريق.

وأشار القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، أن هناك تقاربًا في وجهات النظر بين اللاعب والنادي، وهو ما يوضح أن تجديد عقد «مؤمن» مسألة وقت، وسيتم وضع “الرتوش النهائية” للاتفاق عقب لقاء بتروجت لحسم الأمر بشكل نهائي.