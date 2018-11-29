رياضة | إف سي مصر يفوز على الزرقا بالممتاز "ب"

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حقق فريق إف سي مصر فوزا غاليا على حساب فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب المركز الأوليمبي في المعادي ضمن مواجهات الأسبوع الـ 11 من منافسات المجموعة الثانية لدوري الممتاز "ب".

بدأ محمد صلاح المدير الفنى لفريق اف سى مصر بتشكيل ضم : سعيد فتحي ومحمد رمضان وعلاء عطا ومصطفى يوسف، وهشام عبد الحميد عمارة، وأسامه رجب وعمر فاروق ومصطفى محمود، ومحمود اسماعيل رامبو وأحمد الصعيدي وويلز الفيز.

بدلاء اف سى مصر : محمد عبدالشافى وعبدالرحمن خالد ومحمود محمد وأحمد محسن وبلال سالم وابراهيم يحيى وعصام عادل.

ولعب الزرقا بقيادة فنية لأحمد سند بتشكيل شمل : حسن رضا وأحمد أمين وأحمد سمير واحمد عبدالله ومحمد عادل ومحمود على وكريم سمير ونور الدين محمد ومهران مجاهد وابراهيم محمد ومحمد عباس.

بدلاء الزرقا : مصباح محمد ومحمد عصام وعبدالرحمن بهجت ومحمد ناصر وباسم عادل ورمضان حسن.

تقدم الزرقا بهدف في الدقيقة 15 من ركلة جزاء للاعب أحمد سمير، ثم تعادل نادي مصر بالدقيقة 20 للاعب علاء عطا، ثك تقدم مصطفى محمود بهدف ثاني لأصحاب الملعب في الدقيقة 26.

وحاول لاعبي الزرقا في الشوط الثاني إحرزا هدف التعادل دون جدوى لخبرات لاعبي إف سي مصر.

الفوز رفع رصيد إف سي مصر إلى 22 نقطة بالمركز الثاني، بينما توقف رصيد أبناء الزرقا عند 10 نقاط بالمركز الثاني عشر.

أدار المباراة الحكم محمود البنا، عاونة على الوكيل مساعد أول، والسيد حسن مساعد ثانى، وحكم رابع محمد عبد الرحمن.