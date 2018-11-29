رياضة | سفارة تونس بالإمارات تدعو جاليتها لدعم الترجي بمونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفارة تونس بالإمارات تدعو جاليتها لدعم الترجي بمونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزامنا مع مشاركة الترجي الرياضي التونسي ببطولة كأس العالم للأندية، دعا سفير تونس في الإمارات، سمير المنصر، التونسيين المقيمين بالإمارات إلى "مؤازرة الترجي وبذل قصارى جهدهم لعكس صورة إيجابية عن الشعب التونسي".

وستقام النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ عدد الجالية التونسية بها حوالي الـ20 ألف شخص، مما سيكون عاملا محفزا للترجي الذي يشارك بهذه المسابقة للمرة الثانية في تاريخه.

الجدير بالذكر، بأن بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، ستكون في الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل، وستقام في ملعبي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد بمدينتي أبوظبي والعين.