رياضة | سيراميكا كليوباترا يُمطر شباك أبي صقل بخماسية ويحافظ على صدارة مجموعة القاهرة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا صدراته لمجموعة القاهرة، بعد الفوز على أبي صقل بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد "عثمان أحمد عثمان" ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة.

بداية المباراة كانت قوية من جانب أصحاب الأرض، ولم تمضي سوى 3 دقائق حتى نجح شادي حسين في افتتاح أهداف المباراة محرزا الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا، ثم أضاف محمد أحمد كامل الهدف الثاني من جملة رائعة في الدقيقة 10.

بعد الهدف الثاني واصل لاعبو سيراميكا كليوباترا سيطرتهم على مجريات اللعب وأهدروا أكثر من هدف محقق عن طريق ميدو وشادي حسين وعبد الله عبد العظيم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني وضحت نية لاعبي سيراميكا في تعزيز التقدم بهدف ثالث، حيث أهدر ميدو فرصة سهلة في الدقيقة 51 بضربة رأسية لامست شباك حارس أبي صقل من الخارج. وومع حلول الدقيقة 54 نجح محمد أحمد كامل في تعزيز تقدم سيراميكا محرزا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة، بعد تمريرة رائعة من ميدو، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 60 والثالث "الهاتريك" له في المباراة من ضربة رأسية. وفي الدقيقة 62 نجح محمد سعيد في إضافة الهدف الخامس لسيراميكا، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بخمسة أخداف دون رد. وبهذا الفوز رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 23 نقطة معززا موقعه في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أبي صقل عند نقطتين متذيلا لجدول الترتيب.

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