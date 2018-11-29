رياضة | مفاجأة.. مورينيو يخطط لخطف مدافع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مورينيو يخطط لخطف مدافع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية خطة البرتغالي جوزيه مورينيو للحصول على توقيع المدافع الفرنسي رافاييل فاران الذي قد يرحل عن الريال خلال الفترة المقبلة.
لا ينكر فاران فضل مورينيو عليه عندما منحه الفرصة للعب في صفوف ريال مدريد عندما كان مدربًا للملكي.
وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن فلورنتينيو بيريز لا يرفض بشكل كبير رحيل فاران لذلك هو يخطط للتعاقد مع دي ليخت أو ميلان سكرينيار.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن جوزيه مورينيو على استعداد للتعاقد مع فاران في حالة حسم رغبته بالرحيل عن ريال مدريد.
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