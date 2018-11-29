رياضة | عاجل.. محمد عواد: وقعت للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد عواد: وقعت للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عواد حارس الوحدة السعودي ومنتخب مصر إنه كان قريبًا من التوقيع مع النصر السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية حول وجهته.

وقال عواد في تصريحات تليفزيونية: "الدوري السعودي خطوة مميزة بالنسبة لي، وكنت أرغب في إنهاء مفاوضات رحيلي للسعودية، قبل الذهاب مع المنتخب المصري للعب بمونديال روسيا، وكان كل شيء يسير نحو انضمامي لصفوف النصر".

وتابع: "لكن بعد تدخل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، تحولت وجهتي لصفوف الوحدة لرغبته في إعادة الفريق إلى مكانته المعروفة وسط الكبار، والمنافسة على الألقاب".

وأكمل: "وقعت للزمالك المصري منذ فترة طويلة، ولكن رغبتي كانت دائمًا الاحتراف الخارجي، ولو لم أكن أفضل حارس في مصر، لم أكن لأنال ثقة الجميع، وأحترف في الدوري السعودي".

وتحدث عواد عن عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، حيثُ يرى أن الأمور صعبة للغاية لأنه محترف في الدوري السعودي وأن حراسة عرين الفراعنة هي لحراس الأهلي فقط.

واستطرد: "هذه الأمور واضحة بشدة للوسط الرياضي المصري عامة، ولكني لا أفقد الأمل أبدا، وأجتهد بالتدريبات، وأحاول تقديم كل ما في وسعي بالمباريات، وملتزم داخل وخارج الملعب، وسأظل أقاتل لنيل فرصة التواجد أساسيا بالمنتخب، من خلال الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف: "لعب الإعلام الرياضي دورا في الأمر، وبالنهاية راض عن نفسي وكل ما قدمته رفقة الإسماعيلي بالموسم الماضي، ويكفي أنني كنت أفضل حارس بالدوري المصري".

واختتم: "متشرف وسعيد بارتداء قميص الوحدة، واللعب بالدوري السعودي للمحترفين القوي والمميز والأفضل في المنطقة العربية، وأتابع الكرة السعودية منذ فترة طويلة، وتأقلمت سريعا، وراض عما أقدمه مع فريقي، وأسعى لتقديم المزيد والمزيد والمساهمة مع زملائي في إسعاد جماهيرنا".