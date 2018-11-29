رياضة | ملعب ريال مدريد مرشح بقوة لإستضافة نهائي كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب ريال مدريد مرشح بقوة لإستضافة نهائي كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، قد يقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد الإسباني.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن هناك اتفاق بنسبة 90٪، على إقامة مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب البرنابيو يومي 8 أو 9 ديسمبر القادم.

وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب من الاتحاد الإسباني صباح اليوم الخميس، تلبية دعوة استضافة نهائي كأس ليبرتادوريس بعد رفض الفريقين جميع السيناريوهات المطروحة.

وكان من المقرر أن يُقام النهائي بين بوكا جونيورز وريفير بليت، يوم السبت الماضي، إلا أن أعمال عنف من جانب جماهير ريفير بليت تجاه حافلة بوكا جونيورز أجبرت المسؤولين على تأجيل المباراة.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية إقامة المباراة أحد يومي 8، 9 ديسمبر المقبل ونقلها خارج الأرجنتين.