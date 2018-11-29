شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثالثة لدوري الأبطال: كل الحسابات مفتوحة مع سقوط ليفربول التاريخي.. ورقم بلجيكي مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبحت المجموعة الثالثة بدوري الأبطال هي المجموعة الوحيدة التي لم يتحدد منها أي طرف متأهل لدور الـ 16 من بين المجموعات الثمانية بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال، وذلك بعد نتائج مباريات الأمس.

باريس سان جيرمان تمكن من تحقيق الفوز بعد بداية هي الأسوأ خلال العقد الحالي للفريق في مرحلة المجموعات (فوز وحيد في أول 4 جولات)، وتمكن بطل فرنسا المهيمن من تحقيق الانتصار على ضيفه، ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة مباريات الجولة.

وتقدم أصحاب الارض عن طريق الظهير الإسباني خوان بيرنات الذي سجل للمباراة الثانية على التوالي في دوري الأبطال بعد هدفه في الجولة الماضية ضد نابولي (أنتهت 1-1)، وأضاف المهاجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني في المباراة وهو الهدف التاريخي الذي جعل نيمار الهداف البرازيلي الأكبر في تاريخ دوري الأبطال بعد أن دون أغلى لاعب في العالم هدفه رقم 31 في المسابقة، ليتجاوز رقم ريكاردو كاكا (30) ويصبح الهداف البرازيلي التاريخي لدوري الأبطال.

ولم يفلح الهدف الذي سجله جيمس ميلنر في إعادة ليفربول للمباراة، وهو اللاعب الذي سجل في 53 مُباراة في دوري أبطال أوروبا أو البريميرليج خلال مسيرته، لكن مباراة الأمس هي الأولى التي يتلقى فيها فريقه الهزيمة عندما يسجل هدفا في واحدة من تلك المسابقتين.

وتلقى ليفربول هزيمته الثالثة على التوالي خارج قواعده في دوري الأبطال خلال مرحلة المجموعات محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق في المسابقة، ومنذ بداية العمل بنظام المجموعات الحالي.

وأنهى باريس سان جيرمان سلسلة سيئة للأندية الفرنسية في المسابقات الأوروبية محققًا الفوز الأول لفريق فرنسي في المسابقات الأوروبية بعد 18 مباراة متتالية، وبالتحديد منذ فوز باريس سان جيرمان على النجم الأحمر الصربي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

الفوز رفع من رصيد باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وبات على الفريق تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على حساب مضيفه، النجم الأحمر، في حين تعقدت حسابات ليفربول الذي تجمد رصيده عن 6 نقاط، وبات مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على حساب ضيفه نابولي، الذي استغل الموقف واعتلى صدارة الترتيب في هذه الجولة بفوزه على النجم الأحمر بنتيجة 3-1، ليرتفع رصيد الفريق الإيطالي إلى 9 نقاط، ويتجمد رصيد الفريق الصربي عند 4 نقاط.

وأصبح مهاجم نابولي، دريس ميرتنز ،الهداف التاريخي البلجيكي للمسابقة بعد أن سجل هدفين في مباراة الأمس، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 10 أهداف، أكثر من أي لاعب بلجيكي أخر في عهد دوري الأبطال.

وجاء هدف ميرتنز الثالث في المباراة ليكون هدفه رقم 100 في مختلف البطولات مع نابولي.

وحافظ نابولي على سلسلته المميزة تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بعدم تلقي الهزيمة في 5 جولات متتالية خلال مرحلة المجموعات، وأصبح الفريق على بعد نقطة من التأهل لدور الـ 16 في المسابقة.