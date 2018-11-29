تصنيف المنتخب اليمن لشهر نوفمبر حسب "الفيفا"

تراجع المنتخب الأول لليمن اربعة مراكذ في تصنيف “فيفا” لشهر نوفمبر، لتحتل المركز الـ135عالمياً.

وعلى صعيد باقي المنتخبات العربية

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ثلاثة مراكذ عالمية، ليقع في المرتبة الـ69 عالميًا ،ويؤكد ريادته لترتيب المنتخبات العربية

وحقق نسور قرطاج قفزة جيدة بتقدمهم سبعة مراكذ لتصبح المركز 40 عالمياً، وهو ما جعلها ثالثة على الترتيب الأفريقي، وكسب المنتخب المصري 15 نقطة جديدة منحته فرصة التقدم مركزين ليصبح 56 عالمياً، ويصبح الثامن أفريقيا، أما الجزائر فلم تتحرك من موقعها لتبقى 50 عالمياً

بينما حافظ منتخب سوريا على ترتيبه 74 عالمياً ، وتقدمت الإمارات مركزين لتحتل المركذ ال79 عالمياً ، ولبنان مركزاً 81 عالمياً، وكذلك الأمر لمنتخب سلطنة عمان 83 عالمياً،والعراق88 عالمياً، فيما استفادت قطر من نتائجها وتقدمت ثلاث مراكز93 عالمياً.