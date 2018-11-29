شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يسدد مديونية 16 اتحاد أولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تسديد مديونية 16 اتحادا أولمبي لدي المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي والتي بلغت مليون و 392 ألف جنيه بالإضافة الي اللجنة البارالمبية المصرية. وتاتي هذه التكاليف نظير استخدام الصالات وملاعب التدريب والإقامة والاعاشة لـ 16 اتحاد وهم : (الكرة الطائرة – الجمباز – الملاكمة – كرة السلة – التايكوندو –كونغ فو – العاب القوي -الكاراتيه – المصارعة – السلاح – رفع الاثقال – كرة اليد – الجودو والايكيدو والسومو- تنس الطاولة - المكفوفين ) بالإضافة الي اللجنة البارالمبية المصرية. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل الاتحادات من اجل العمل علي النهوض بالرياضة المصرية.\

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