شكرا لقرائتكم محمود علاء : البطولة العربية هدف الزملكاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي صعوبه مواجهة الاتحاد السكندري لأنها ستكون أمام فريق قوي وتوقع أن تكون أيضا حماسية للغاية بسبب نتيجة مباراة الذهاب. وأضاف علاء – خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة – أن الزمالك يسعي للفوز بلقاء العودة والصعود للدور ربع النهائي، حيث انهينا شوط الذهاب ولدينا شوط آخر غدا وهو فى غاية الأهمية.

وأوضح مدافع الزمالك أن جميع اللاعبين علي قدر المسئولية ومستعدون ويركزون في اللقاء والجميع علي قلب رجل واحد .. وههدفنا الفوز والصعود لمواصلة مشوار البطولة واسعاد الجماهير البيضاء.

كان الزمالك قد فاز على الاتحاد بهدف كاسونجو فى لقاء الذهاب باستاد برج العرب.

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