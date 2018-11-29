شكرا لقرائتكم مشقة رحلة بوروندي تجبر فييرا على الراحة 72 ساعة في الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، عقب الانتصار على بطل بوروندى “ماسيجير نيجوزى” بهدف نظيف بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا. يأتى ذلك ، بسبب طول مدة السفر للعودة للإسماعيلية والتى قد تستغرق قرابة الــ15 ساعة ،سعيا لتجنب شعور اللاعبين بالارهاق . هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل ، ضمن برنامجه التحضيرى لمواجهة الإياب المقرر لها 5 ديسمبر المقبل. ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.

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