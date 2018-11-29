شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يهدي دروعه للسفارة المصرية ومسئولي بطل بورندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى ببورندى بإهداء درع النادى لممثل السفارة المصرية ومسئول نادى ماسيجير نيجوزى البوروندى. جاء ذلك ، على هامش المباراة التى خاضها الفريق أمام بطل بوروندى وحقق فيها الانتصار بهدف نظيف فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الاستثنائية. وقدم عضو مجلس إدارة الدراويش ،أمين الصندوق الشكر للجانبين بعد العمل على تذليل كافة العقوبات التى واجهات البعثة بجانب السماح للفريق بالتدريب على ملعب المباراة بشكل يومى. وأنهى حديثه بأن البطولة الأفريقية هدفها الأغلى تدعيم أواصل الترابط والتعاون بين شعوب القارة وهو ماظهر جليا فى اللقاء.

الإسماعيلي يهدي دروعه للسفارة ومسئولي بطل بوروندي (1)

الإسماعيلي يهدي دروعه للسفارة ومسئولي بطل بوروندي (2)

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