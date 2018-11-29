شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه لا صحة لما تردد حول وصول خطاب من الفيفا يفيد بخصم 6 نقاط من الزمالك بسبب تقاعسه عن سداد مستحقات الغانى أجوجو لاعب الزمالك السابق.

قال المصدر إن اتحاد الكرة لم يتلق أى خطاب رسمى بهذا المعنى، مشددا على أن الخطاب الذى تم تداوله مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعى "مضروب ومزور".

يذكر أن الفترة الاخيرة شهدت تهديدات من الفيفا بخصم 24 نقطة من الزمالك بسبب مستحقات متأخرى للاعبين سابقين.