شكرا لقرائتكم السولية يشارك في مران الأهلي الجماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم عمرو السولية، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. وتعافى السولية من الإصابة في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل والتي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية قبل أن يعلن جاهزيته بمشاركته في التدريبات الجماعية اليوم.

شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يشارك في مران الأهلي الجماعي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .