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ريال مدريد يخطف موهبة مانشستر سيتي

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جدة - عمرو شويل تمكن مسئولو نادي ريال مدريد من الحصول علي توقيع الإسباني براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي الصاعد في صفقة انتقال حر لينضم إلي صفوف الميرينجي بدءا من الموسم المقبل.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن اللاعب الإسباني صاحب (19 عاماً) انتقل إلى السيتي قادماً من مالاجا بعمر الـ14 عاماً، البقاء مع مانشستر سيتي والعودة إلي الليجا، وخوض تجربة جديدة هناك.

الشاب الإسباني سينتقل لريال مدريد في الصيف ولكن لم يتم استبعاد التفاوض حول انتقاله في يناير القادم بمبلغ قليل.

 

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