شكرا لقرائتكم لوف يعلق على التراجع الكبير في تصنيف ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، على تراجع المانشافت في التصنيف الشهري للفيفا، الذي صدر اليوم الخميس.

وتراجعت الماكينات مركزين، لتحتل المركز الـ16 عالميًا، وهو الأسوأ لألمانيا منذ عام 2005.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، قال لوف: "بالطبع كنا نأمل في وضع مختلف، قبل قرعة يورو 2020، لكن علينا تقبل الموقف الذي وضعنا أنفسنا فيه".

كشف عن أهدافه خلال عام 2019، حيث أكد عزمه منح المزيد من اللاعبين الشباب الفرصة، ومسؤولية قيادة المانشافت، لخلق فريق بوجوه جديدة تدريجيًا.

وحث لوف الجماهير على التحلي بالصبر، ومنح الشباب الوقت اللازم للنضوج، مضيفًا: "نعلم أننا بحاجة لتحقيق النتائج في وقت محدد، لضمان التأهل ليورو 2020".

ومن المقرر أن يُجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرعة تصفيات اليورو، الأحد المقبل، في العاصمة الأيرلندية "دبلن".