شكرا لقرائتكم أديداس تقدم قميص ريال مدريد الرابع بعنوان "المجرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدمت شركة أديداس المتخصصة في الملابس الرياضية قميص ريال مدريد الرابع الذي يحمل تصميم بعنوان "المجـرّة" أو "الجالاكتيكوس" لبطل أوروبا. جدير بالذكر أن التصميم المُقدم من EA Sports سيتواجد في فيفا 19 وأيضاً في متاجر أديداس وريال مدريد الرسمية.



شكرا لقرائتكم خبر عن أديداس تقدم قميص ريال مدريد الرابع بعنوان "المجرة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .