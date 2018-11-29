شكرا لقرائتكم أهلي جدة يستضيف الفيحاء بهدف مزاحمة الهلال والنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الفيحاء، يوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يبحث القادسية عن فوزٍ جديد حينما يواجه ضيفه الفيصلي، ضمن منافسات المرحلة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته والضغط على فرق المقدمة حينما يستضيف الفيحاء، بعدما نجح في استعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة قبل الماضية أمام ضيفه القادسية، حينما حسم ديربي جدة أمام غريمه التقليدي الاتحاد لصالحه بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الهلال.

وتلقى الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الأهلي ضربةً قويه بعد تأكد غيابه مهاجمه دجانيني تافاريس الذي تعرض لإصابة في مواجهة الاتحاد الماضية.

وفي المقابل يطمح الفيحاء للخروج على الأقل بنتيجةٍ إيجابية لمواصلة بحثه عن مركز يبعده عن مناطق الخطر، بعدما قدّم أداءً متذبذباً هذا الموسم حيث حقق فقط 3 انتصارات مقابل 5 خسائر وتعادلين ليبقى في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

ويتطلع القادسية لمواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي حينما يستضيف الفيصلي، وقدّم القادسية أداءً لافتاً في المرحلتين السابقتين عقب فوزه على مضيفه أهلي جدة 2-صفر، وعلى ضيفه الرائد 3-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط متقدماً إلى المركز 11.

وفي المقابل لا يختلف وضع الفيصلي كثيراً على القادسية بعدما قدّم الفريق أداءً مميزاً في المراحل الأربع الماضية، ولم يعرف الفيصلي طعم الخسارة في المراحل الأربع الماضية بعدما حقق فوزين على الرائد 2-صفر، وعلى الاتفاق 5-1، وتعادل أمام الشباب سلبياً وأمام الهلال 1-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع.