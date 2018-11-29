شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى بعد أول مشاركة : شكراً سعفان الصغير ومحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى أن الفوز الذى تحقق على بطل بوروندى ماسيجير نيجوزى نظرا للروح والأداء القتالى للاعبين. وشارك فوزى للمرة الأولى مع الفريق وساهم فى الانتصار ، ضمن منافسات جولة الذهاب للدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا. وأضاف حارس الإسماعيلى فى تصريحات للموقع الرسمى للدراويش:”سنتطلع لتعزيز هذا الانتصار فى مباراة الإياب بالإسماعيلية من أجل حصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة”. وأنهى حديثه قائلا : اشكر كل من ساندنى وقدم الدعم لى فى مقدمتهم مدربى سعفان الصغير وزميلى محمد مجدى . وفاز الإسماعيلى بهدف دون رد على مضيفه ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى أمس الأربعاء، فيما تقام مباراة العودة يوم الخامس من ديسمبر المقبل.

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