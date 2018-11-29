شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان: مواجهة الزمالك حياة أو موت لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الهانى سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى أن مباراة الزمالك فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية صعبة وتعد مباراة بمثابة حياة أو موت للفريق السكندرى. وأوضح الحارس، فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا، أن فريقه يتطلع لتخطى عقبة مباراة الغد أمام الزمالك والتأهل للدور التالى فى البطولة، مشيرا إلى أن هناك تركيزا وإصرارا من اللاعبين فى الفترة الحالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الغد فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك 1-0 بالإسكندرية.

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